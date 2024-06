Minden korosztály fontos, így a Csemete liget is mindig bővül egy-egy új fával, amikor gyermek születik a faluban. Az ovis ballagók iskolaváró támogatást kapnak a tarisznyába, az általános és középiskolai végzősöknek szintén kedveskedik az önkormányzat, nem csak apró ajándékkal, hanem anyagi támogatással is. A kilencven éven felüliek és a kerek házassági évfordulót ünneplő párok szintén számíthatnak egy kis figyelmességre.

Az összefogás több területen megmutatkozik

Eddigi polgármestersége legnagyobb kihívásának a Covid-járvány nyomán kialakult helyzetet találta Stammné Juhász Luca. A betegség terjedésének megakadályozása érdekében textil maszkokat és kézfertőtlenítőt osztottak a lakosság körében, illetve gondoskodtak arról, hogy a karanténban lévőkhöz eljusson az élelmiszer és a gyógyszerek. Az orosz-ukrán háború kitörése után a menekültek megsegítésére is gondot fordítottak.

Az összefogás más területen is megjelenik. Pálmai Ödön jóvoltából korhűen megszépült és új funkciót kapott az egykori vasútállomás, az Ifjúsági parkban, a kiülők fölé új tetőt húztak Mezei Balázsnak köszönhetően és önkormányzati közreműködéssel a padokat is lefestették, illetve emlékkövet állítottak az egykori Hibridüzem dolgozóinak. Ebben Tóth Ferenc, Varga Sándor, Dallos István és Dallos Györgyi is szerepet vállalt. Tavaly kopjafát avattak a nemzeti összetartozás napján.

Stammné Juhász Luca abban bízik, hogy nemcsak ő kap ismét támogatást a választások során, hanem a testületben is olyan emberek kapnak helyet, akik aktívan részt vesznek a település életében és jótékonyan hozzájárulnak a közösség működéséhez.

Bőséges a dalmandi rendezvénynaptár kínálata

Rendezvényekben is bővelkedik Dalmand. Februárban Valentin-napi játékos vetélkedőre hívják a párokat, húsvét közeledtével családi programokkal készülnek, illetve minden háztartásnak fonott kaláccsal kedveskednek, az augusztusi falunap színvonalát neves előadók emelik, a főzőversenyen résztvevő csapatok számára pedig minden hozzávalót az önkormányzat biztosít.