Pályázatok révén számtalan fejlesztési projekt valósult meg, amelyek mind a közösség javát szolgálták.

Decs polgármestere nem áll meg az elért eredményeknél, már most konkrét tervekkel készül a következő ciklusra

(Fotó: Makovics Kornél)

Jövőbeli Tervek és Elkötelezettség

Decs polgármestere nem áll meg az elért eredményeknél, már most konkrét tervekkel készül a következő ciklusra. Ezekről a tervekről is mesélt nekünk, kiemelve, hogy célja továbbra is a közösség életminőségének javítása és új lehetőségek megteremtése. "Munkám során folyamatosan és elkötelezetten szeretnék részt venni településünk közéletének minden szegmensében," mondta Heberling Tibor, hozzátéve, hogy büszkeséggel tölti el, hogy közösségünk képviselőjeként léphet fel társadalmi és közösségi eseményeken, helyi és regionális szinten egyaránt.