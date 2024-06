Szollár Zoltán azt írta, mindenkinek köszöni az elmúlt hetek biztatását, amit a személyes találkozásokkor és az utcafórumok alkalmával kapott a körzetében élőktől. A politikus emellett közzétette három, a körzetében élő, elismert személy ajánlását is, amiket a következő sorokban változtatás nélkül közlünk.

Dr. Kaszó Gyula református lelkész is Szollár Zoltán támogatja a június 9-i választáson.

Forrás: Facebook

Dr. Kaszó Gyula: „Zoltán az elmúlt 1,5 évben kiismerte a hivatal folyosóit. Bármilyen problémával hívtuk Ő ment és intézkedett. Visszaállt a fűnyírás, lettek kihelyezett szemetesek. Tisztább rendezettebb lett a 4-es körzet. Úgy néztem a Teol oldalán a Képviselő nevére több mint 120 linket dob fel a kereső, ez jelzi a munkásságát, munkabírását! Továbbá, igazi közösségi ember! Köszönjük!”

id. Karácsonyi József: „Szollár Képviselő Urat támogatom, Őt lehet keresni munkaidő után, hétvégén is a problémáinkkal. Köszönjük, hogy ha tervek szintjén is, de megvalósulni látjuk a Bocskai u. és a Mérey u. sarkán a zebrát. Így bátrabban engedjük el a gyermekinket és a hazaútjuk is biztonságosabb lesz! Hivatal dolgozóival megtalálta a hangot, továbbá kiemelten jó a kapcsolata az Országgyűlési Képviselő Úrral is. ”

Vizdár Csaba: „Én Szollár Zoltánt támogatom, hisz az elmúlt 1,5 évben is számíthattunk munkájára. 2015 óta pedig civil vezetőként is dolgozik és tesz Szekszárdért. Ill. Civil vezetőként és Képviselőként is össze tudta fogni a Város és a Megye apraját – nagyját, így nyert a Szekszárdi Remete Berkenye fával! Köszönjük a közösségépítő munkáját!”

Szollár Zoltán a bejegyzése végén azt írta, hogy arra kér minden szekszárdit, hogy vasárnap támogassák őt és a kormányártok többi jelöltjét annak érdekében, hogy Szekszárdra visszatérjen a béke és a város ismét fejlődő pályára állhasson.