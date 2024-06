Egyenes út vezethet mostantól a Szekszárdi Garay János Gimnázium diákjai számára német felsőoktatási intézményekbe, az iskola ugyanis DSD II. vizsgahely lett. Az erről szóló megállapodást csütörtökön írta alá Huszárik Imre, a gimnázium igazgatója és Heike Neyens, a tartományi oktatási és kulturális miniszterek állandó konferenciájának német nyelvi diplomával foglalkozó központi bizottságának elnöke.

Fotó: Mártonfai Dénes

A „Deutsches Sprachdiplom”, vagyis a Német Nyelvi Diploma II. egy nemzetközileg elismert felsőfokú bizonyítvány, amelynek birtokában a Németországban továbbtanulni szándékozó diákoknak nem kell külön nyelvvizsgát tenniük, mivel ezt automatikusan elfogadják, míg a többi nyelvvizsga esetében ez nem áll fenn.

Mint meg tudtuk, a Garay Gimnáziumban mér két éve készülnek arra, hogy a DSD II. vizsgahely lehessen az intézmény, de hosszú ideig nem volt pályázati kiírás, így nem tudták megszerezni a minősítést. A közelmúltban azonban minden akadály elhárult, így a cím büszke tulajdonosaivá válhattak.

Abban bíznak a némettanárok, hogy ez a nyelv népszerűségét is növeli majd. Jelenleg ugyanis többen választják vizsganyelvnek inkább az angolt.

A DSD II. előnye, hogy államilag elismert, és az elért eredmény függvénye, hogy milyen fokú nyelvvizsgának fogadják el. Ez azt jelenti, hogy egy kiválóan teljesítő diák akár már egyből felső fokú nyelvvizsgára tehet szert.

Az ingyenes vizsgát csak a gimnázium tanulói tehetik le. Az intézményben 2024 őszén lesznek az első vizsgák, és azt vállalták, hogy évente tizenkét diák teljesíti. A felkészülés már ebben a tanévben elkezdődött, és már most több mint húszan jelezték szándékukat, hogy számot adnának tudásukról. A DSD II. nyelvvizsga nagyban hasonlít a másutt is elérhetőekhez, talán csak a szóbeliben van némi különbség, amelyre egy öt perces kiselőadással kell készülnie a vizsgázónak egy őt érdeklő témában. Ezzel kapcsolatban aztán további kérdéseket intéznek hozzá a vizsgáztatók, illetve ők is adnak egy témát, amelyről beszélgetést folytatnak a diákkal.