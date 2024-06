Az előző évi eredmény megjavítása volt a cél a Dombóvári Szent Lukács Kórház dolgozói és betegei számára az idei Kihívás Napján, és bár a helyezés mást mutat, a részvételi arány alapján egyértelmű siker. Közösségként ugyanis 553 résztvevővel a hetedik helyen végeztek a 89 nevező között, míg tavaly az ötödikek voltak 257 résztvevővel. Munkahelyi csapatként először indultak, abban a kategóriában szerényebb eredmény született, ott 228. lett az egészségügyi intézmény, de így is nagyban hozzájárultak a város települések között elért harmadik helyezéséhez.

Számos lehetőséget tartogatott a Kihívás Napja a Dombóvári Szent Lukács Kórházban

Forrás: Beküldött fotó

Dolgozókat és betegeket egyaránt megmozgatott a Kihívás Napja

Dr. Fridrik Gábor, a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa, a kórházi megmozdulás főszervezője elmondta, hogy a reggeli vizitet követően vetették bele magukat a mozgásba. Természetesen szem előtt tartották, hogy a betegellátás is maradéktalanul megvalósuljon, így aztán a különböző osztályokról felváltva érkeztek az orvosok, az ápolók és más egészségügyi dolgozók, hogy az idejük egy részét sportolásra fordítsák. A mozgósítható betegeket is bevonták ebbe, sőt, a gyógytornászok segítségével a mozgásszervi rehabilitációs osztály nehezen mozgó betegeit is.

Voltak különböző ügyességi feladatok, illetve nordic walking, szobakerékpározás, evezőpad, elliptikus tréner, tollaslabda, de még kerekesszékes akadálypálya is, amely az egyébként egészséges próbálkozókat is kihívás elé állította, pontosabban ültette. A főorvos kiemelte, hogy sem a kollégáit, sem a betegeket nem kellett különösebben ösztönözni, mindenki szívesen vett részt a programon. Dr. Fridrik Gábor hozzátette, hogy látják a betegeken a mozgás pozitív hatását, ezért mindenkinek ajánlja a rendszeres mozgást a testi-lelki egészség megőrzése érdekében.

A nehezebben mozgó betegek számára is találtak ki ügyességi feladatokat

Forrás: Beküldött kép

Dolgozói sport program indult

A Dombóvári Szent Lukács Kórházban már tettek egy nagy lépést azért, hogy minél többek életében helyet kapjon a sport, és elindult egy dolgozói sport program, amely heti öt alkalommal nyújt valamilyen mozgási lehetőséget a munkatársaknak.