A Gemenc Zrt. a teljes Gemenci erdőre, a Mohács és Paks környékén a Duna hullámterében lévő erdőterületekre, és az erdőterületek közötti egyéb, erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre rendelte el az erdőlátogatási tilalmat június tizennegyedikétől harmincadikáig a közvetlen életveszély elhárítása érdekében. Elborította a víz a gemenci erdőt.

Elborította a víz a Gemenci erdőt. Fotó: Csontos Péter/Gemenc Zrt.

Elborította a víz Gemencet

A Gemenc Zrt. közleményében azt is ismerteti, hogy a Duna áradása miatt felázott az erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz. A megjelölt területeken belül (térkép alább, a szerk.) a korlátozás időtartama alatt az erdő látogatására a kijelölt túraútvonalakon sincs lehetőség. A tilalom az egyéni és csoportos vízitúrákra is vonatkozik.

Erdőlátogatási tilalom a Gemenc egész területén június tizennegyedike péntektől.

Forrás: Gemenc Zrt.

Nem lehet túrázni az Alföldi Kéktúra Pörböly-bajai átkelés közötti szakaszán sem. A Gemenci Állami Erdei Vasút teljes szakaszán is szünetel a menetrendszerinti vonatközlekedés június hetedike óta. A Gemenc Zrt. közleményében kitér arra, hogy az erdőlátogatási tilalom időszakában az erdőterületen csak az engedélyükkel lehet tartózkodni.