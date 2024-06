Támogatási kérelmekről szavaztak néhány napja a szekszárdi SZEKÖF Bizottság tagjai. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, a grémium elnöke – aki ismét elindul a vasárnapi önkormányzati választáson – portálunknak azt mondta, nem volt kérdés, hogy a rendelkezésükre álló keretből, lehetőségeikhez mérten segítik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szekszárdi Csoportját.

Élelmiszerrel és tanszerrel is segíti a rászorulókat a Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér vezette SZEKÖF bizottság.

Forrás: MW archívum

A bizottság így kettőszáz-ötvenezer forinttal támogatta a máltaiak jótékony akcióját. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér azt is elmondta portálunknak, hogy a civil közösség tagjai rendszerint karácsony előtt is kérik a SZEKÖF segítségét, így arra az időszakra is terveznek anyagi forrást biztosítani a máltaiaknak.

A bizottság tagjai emellett arról is döntöttek: támogatják a Szekszárdi Nyugdíjasok Egyesületet. Ők nehéz helyzetben levő tagjaiknak vásárolnak tartós élelmiszert.