A strandolók június tizenkilencedikén, szerdán vehették birtokba a nyári szezon kezdetével a Bonyhádi Termálfürdőt, amely szeptember elsejéig várja a látogatókat. A jegyárak az előző évekhez hasonlóan idén is változatlanok maradnak, kedvezményeket biztosítva a gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak. Emellett csoportos kedvezményekkel is készültek, így például a táborozó csoportok már 10 főtől is jelentős árengedményt kapnak.

A bonyhádi fürdőben minden a vendégek kényelmét, kikapcsolódását szolgálja Fotó: Mártonfai Dénes

Csobbanás a nyárba

A Bonyhádi Termálfürdő különleges nyári programokkal készül az idei szezonban, melyek közül kiemelkedik a sakk szimultán, amelyet július 13-án, 15 órai kezdettel tartanak. Jeszenszky József sakkmester, aki már több világbajnokságon is részt vett, 20-nál is több emberrel játszik egyszerre. A gyerekektől a felnőttekig bárki beülhet ellene játszani, így izgalmas és interaktív élményben lehet részük a résztvevőknek. A szimultán sakk egy olyan esemény, ahol a mester egyszerre több sakktáblán játszik, így mindenkinek lehetősége van kipróbálni tudását ellene.

A „Csobbanás a nyárba" elnevezésű rendezvényeket július 10-11-én és augusztus 22-23-án tartják a helyi művelődési ház kollégáinak közreműködésével. Ezeken a napokon zenés programok, vizes játékok és kézműves foglalkozások várják a látogatókat, különösen a családokat, akik számára a strand nagy hangsúlyt fektet a szórakoztató és közösségi élményekre.

Változatos programok és kiváló szolgáltatások

A strand családias hangulatával, tisztaságával és olcsó jegyáraival sok visszatérő vendéget vonz, akár messzebbről is. A strandbüfé kínálata is bőséges, ahol pizzák, halasételek, frissensültek, sültestálak és jégkrémek várják az éhes fürdőzőket.

Dr. Farkas Attila, a létesítmény ügyvezetője szerint a strand célja, hogy minden látogató kellemes és pihentető időt töltsön el náluk, miközben változatos programokkal és kiváló szolgáltatásokkal biztosítják a vendégek elégedettségét. Várnak mindenkit szeretettel az idei szezonban is!