120 ÉVE A Szekszárd Szálló kistermében kardpárbajt vívtak Vilczek Sándor, a József-puszta bérlője és Mittveg Géza gazdatiszt. Miután Vilczek Sándor az ujján jelentéktelen vágást kapott, a párbajt a segédek befejezettnek jelentették ki. A párbaj oka heves összeszólalkodás volt. A felek párbaj után nem békültek ki. (Tolnamegyei Közlöny 1904. június 2.)

120 ÉVE Elevenen eltemetve. Bonyhádról írják lapunknak, hogy Reining Ádám odavaló földmíves múlt csütörtökön Pfeiffer Katalin cselédjével földet hordott Neumann József homokbányájából, mely reájuk szakadt és őket eltemette. Mire a földet eltávolították róluk, már mind a ketten meghaltak. (Tolnamegyei Közlöny 1904. június 2.)

120 ÉVE A Szekszárdion dolgozó kőmívesek és ácsok múlt pénteken beszüntették a munkát és sztrájkba álottak, mely még most is tart. A sztrájkolok magas bért követelnek, melyet azonban az építészek nem hajlandók nekik megadni. A sztrájkolók fölött múlt szombaton a központi főszolgabíró mondott szigorú ítéletet a munka abban hagyása miatt. A sztrájkolókat ugyanis 20 korona pénzbírságra, esetleg 2 napi elzárásra és a be nem fejezett heti keresményük elvesztésére ítélte. (Tolnamegyei Közlöny 1904. június 2.)