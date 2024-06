A megjelölt időszakban csak a Duna fővédvonalán kívüli erdőterületek látogathatók.

A tilalom a vízitúrákra vonatkozik

Az erdőlátogatási tilalom időszakában a területen történő mozgáshoz a Gemenc Zrt. engedélye szükséges. A tilalom az egyéni és csoportos vízitúrákra is vonatkozik - közölték. A tájékoztatás szerint a Gemenc Zrt. pörbölyi Ökoturisztikai Központja és Keselyűs közötti, csaknem 18 kilométer hosszú árvízvédelmi töltésen kerékpárral és gyalogosan is lehetőség van a túrázásra. Nem lehet azonban túrázni az Alföldi Kéktúra Pörböly-bajai átkelés közötti szakaszán. Ezen kívül az ökoturisztikai központ mellett található vadmegfigyelő is látogatható. Június 7-től szünetel a menetrendszerinti vonatközlekedés a Gemenci Állami Erdei Vasút teljes szakaszán - emlékeztettek a közleményben.

Közvetlen életveszély miatt van a tilalom

A június 14. és június 30. közötti erdőlátogatási tilalmat a közvetlen életveszély elhárítása érdekében rendelték el, ugyanis a Duna áradása miatt felázott az erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz.