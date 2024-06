Egy esős júniusi napon tettem fel a kérdést: mi lehet az, ami igazán foglalkoztatja az embereket? Kollégámtól szinte azonnal érkezett is a válasz: hát az, hogy mit fognak vacsorázni. Mindjárt el is magyarázta, hogy ez miért fontos. Ha az ember jókat vacsorázik, a végzet nem sújt le rá. A reggeli étkezés is működhetne, csak ugye, arra kevés idő van, mert sietni kell a munkába – hangsúlyozta, és még azt is hozzátette, hogy a második helyen őt az foglalkoztatja, hogy vajon a júniusi eső is aranyat ér-e? Gondolatmenetét végül így zárta: a magam részéről szeretem az esőt, ha nem kell áznom alatta.