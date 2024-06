130 ÉVE Megyénk fejlődésnek indult szarvasmarha tenyésztésére bizonyára nagy fontossággal bir az a látogatás, melyet Bethlen András gróf földmívelési miniszter tett. A magas vendég érdeklődését sikerült felkelteni megyénk állattenyésztése iránt s így történt, hogy a Zombán tartott tájfajta marhakiállítás és díjazás megszemlélése végett körünkbe utazott. A miniszter szombaton érkezett megyénkbe s kíséretében voltak Széchenyi Sándor gróf főispán, továbbá több megyei notabilitás és nagybirtokos. Első este Kajdacson szállt meg Sztankovánszky János nagybirtokosnál, honnan másnap 11 órakor érkezett Zombára. Kovács László, a Tolnamegyei gazdasági egylet elnöke üdvözölte meleg hangon a minisztert, ki az üdvözlő szavakra felelve, rövid pihenő után megtekintette a marhakiállítást, melyről rendkívül elismerőleg nyilatkozott. Zombáról a miniszter Apponyi Sándor grófhoz utazott Lengyelbe. (Tolnamegyei Közlöny 1894. május 27.)

130 ÉVE Úrnapján három polg. iskolai diák puskával felfegyverkezve Szegzárdról átrándult Mözsre, hol nagy passzióval lövöldöztek a házakon turbékoló galambokra. A vakmerő lövöldözők nemcsak sok galambot pusztítottak el, hanem egy házat is felgyújtottak, melyet azonban szerencsére csakhamar sikerült eloltani. A felbőszült lakosság a kis Nimródokat üldözőbe vette s bizony pórul járhattak volna, ha gyors lábuk nem segíti őket a menekülésben. (Tolnamegyei Közlöny 1894. május 27.)

130 ÉVE Sötét, fekete fellegek borították be a napokban a decsi szőlők fölött az égboltot; egyik vakító villám a másikat érte, közben-közben pedig oly erősen dörrent, hogy megrendült a mindenség bele. Midőn a zivatar a legnagyobb erővel kitört, a villám Majsai János decsi gazda présházába csapott, melyet a szakadó eső daczára is porrá égetett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szél a lángokat nyugatra vitte, mert különben a közvetlen mellette fekvő présház is leégett volna. (Tolnamegyei Közlöny 1894. május 27.)