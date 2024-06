– Mindenkinek köszönjük, aki élt állampolgári jogával és elment szavazni. Külön köszönjük, akik a FIDESZ-KDNP jelöltjeit és listáját támogatták – valamint a békés, nyugodt, a fejlődést szolgáló mindennapokat. Folytatjuk közösen! – ezekkel a gondolatokkal mondott köszönetet a június 9-ei önkormányzati és európai parlamenti választásokon részt vett bonyhádi szavazóknak Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád újból megválasztott polgármestere 3552 voksot kapott, ami a szavazatok 60,33 százalékát jelentette.

Filóné Ferencz Ibolya - Beküldött kép

Minden eddiginél nagyobb felhatalmazás

– Büszke vagyok arra, hogy az eddigi legmagasabb részvétel mellett minden eddiginél nagyobb felhatalmazást kaptam a választóktól. Sőt, olyan embereket is meggyőzött a városért végzett munkám, akik nem feltétlenül az általam is képviselt pártszövetségre adták le a voksukat. Ezt igazolja, hogy összesen 300 szavazattal kaptam többet Bonyhádon, mint a FIDESZ-KDNP listája – értékelte az eredményeket Filóné Ferencz Ibolya. Majd emlékeztetett, 26 éve vesz részt a helyi közéletben, polgármesterként ez volt a harmadik választása. A következő öt évben is – folytatta – azt a munkát szeretné tovább vinni, amely az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények stabil működtetése mellett Bonyhád fejlődését szolgálja.

Töretlen a fejlődés folyamata

Ez a folyamat már elindult – egészen pontosan nem szakadt meg –, hiszen az új TOP Plusz pályázatok közül már négy esetében döntés született. A Bátaszék-Bonyhád összekötő út Bartók Béla utca csomópontjában kanyarodó sáv kiépítésére, valamint a Cikói utca belterületi szakaszának felújítására 279 millió forintot nyertek. A Széchenyi István Általános Iskola udvarának felújítására 180 millió forintot, míg a Malom óvoda komplex bővítésére, fejlesztésére 500 millió forint. Utóbbi beruházás eredményeként többek között megvalósul az intézmény komplex energetikai korszerűsítése a nyílászárók és a fűtési rendszer cseréjétől a hő- és födémszigetelésig. Továbbá megújulnak a csoportszobák és a melegítő konyha.

Az udvar rendezését és eszközbeszerzést is lehetővé tesz a pályázat. És ugyancsak hiánypótló fejlesztésként egy új tornaszobát is építhetnek. A legújabb örömteli hír a városi piac fejlesztésével kapcsolatos: június 4-én érkezett meg a döntésről szóló hivatalos támogatási értesítés. A beruházásra 410 millió forintot nyert a város. Ezzel együtt már az 1,3 milliárd forintot is meghaladja az újonnan elnyert pályázatok összértéke.