A nagy hagyományokkal és szép eredményekkel rendelkező versenysorozat legutóbbi megmérettetésén készült alkotások zsűrizésekor kiderült, hogy egyes kisfilmeknél a narrátor-szöveg a jövő technikájának számító MI segítségével készült.

Prof. Dr. Szécsi Gábor és Kindl Gábor a sajtótájékoztatón. Fotó: Szepesi László

Ezt a gépi okosságot, a mesterséges intelligenciát nem tiltani vagy tűrni, hanem inkább támogatni kell, s ez már az oktatásban is jelentkezik, mondta Szécsi professzor, s beszéltek arról is, hogy fejlődve a korral, a mesterséges intelligenciát az egyperces videók készítésének eszköztárába is be lehet illeszteni.

A teol.hu podcast-jét a sajtótájékoztatón készítette Szepesi László.