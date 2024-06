Vasárnap este több ezer polgármesterjelölt figyeli majd izgatottan a híradásokat, megtudni, hogy a következő öt esztendőben az ő tiszte lesz-e településének irányítása. Fürged mostani polgármestere, Barkóczi József bizonyára mások eredményére lesz kíváncsi, az ugyanis egészen biztos, hogy az ősszel kezdődő új ciklusban is az ő felelőssége és gondja a falu jövőjének formálása. Számára inkább jelképes esemény június 9-én a választás, mert ellenfele nincs, a jelöléskor is mindenki őt akarta, így, miként az előző három évtizedben mindig, a jövőben is övé a polgármesteri szék.

Barkóczi József fiatal kora óta a falu motorja, s bár nem itt, hanem a szomszédos Ozorán született, ott élt kilenc éves koráig, fürgedinek érzi, vallja magát. A hajdan világtól elzárt települést, amelyet ma is csak helyenként keskeny, bucogós út köt össze a világgal igyekszik gyarapítani, fejleszteni. Programjában is szerepel az útépítés megszervezése, mert Ozorára még könnyebben lehet eljutni, de a Fürged, Kecsege, Fornád és Tamási közötti út – így mondja - katasztrofális. Régi ígérete a falu számára, hogy lesz jó út arra is. Tett is érte, hívására jöttek miniszterek, a múlt évezred végén Manninger Jenő, az MDF, alig egy évre rá Varga Mihály a Fidesz kormány tárcavezetője. Épült is akkor út, de nem az igazi. Azóta is szerepel a napirenden a terv, s a régi és leendő polgármester nem adja fel.

Egy másik gondja, hogy szép, de szegény a település. Az emberek háromnegyede szegény, s ez ellen tenni kell, mondja. Harcol, ilyen a természete. S bár néha megfordult fejében, hogy a stafétabotot átadhatná másnak, a kapott bizalom újabb erőt ad neki.