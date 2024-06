A Szociális infrastruktúra fejlesztés Dunaföldváron elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan tartott eseményen részt vett dr. Süveges Árpádné, Dunaföldvár alpolgármestere és Jung Katalin az újjászülető intézmény vezetője. Megjelent a kivitelező képviselője Szabó László, a Generál Építőipari Kft. ügyvezetője valamint Sallai László a Plan-Éta Kft. ügyvezetője, a munkálatok műszaki ellenőre is, írja a duol.hu.

Sallai László, Szabó László, dr. Süveges Árpádné, Jung Katalin Fotó: Balogh Tamás

Már korábban megfogalmazódott, hogy az idősek nappali ellátása mellett szükség lenne a szenvedélybetegek ellátására is. A szolgálatnak helyet adó ingatlant felújítják, de az itt lakásra ezután sem lesz mód. Eddig is volt viszont nappali ellátás, amit az idősek számára hoztak létre. Közülük húszan vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, mellettük pedig tíz szenvedélybeteg is helyet kap.

– Van ennek a problémának egy látható és egy láthatatlan része is. Az előbbi, amit sokan felrónak, hogy milyen típusú emberek viselkednek nem megfelelően a közterületeken. Az ő elszállásolásuk évek óta problémát jelent. A buszmegállóban például a téli időszakban jelennek meg, amivel aztán konfliktusba kerülnek az utazó közönséggel. Ők azok, akik tartós alkoholproblémákkal küzdenek, és nem hajlandók a Dunaújvárosi Hajléktalan Szállószolgáltatásait igénybe venni, de nem is lehet őket a költözésre rákényszeríteni. Ezért aztán nem a rendeltetésének megfelelően használják a város közintézményeit. Van a másik, amiről gyakran szégyenlősen szólunk, máskor nem is beszélnek róla az emberek. Bizony nagyon sok család küzd ezzel a problémával – mondta dr. Süveges Árpádné alpolgármester.