Nehéz éveken vagyunk túl, koronavírus, háború, energiaárak. Mennyiben nyomta ez rá a bélyegét az elvégzett munkára?

– Megszenvedtük mindegyiket, ugyanakkor azt gondolom, megfelelő válaszokat is sikerült adnunk a kihívásokra. Ne feledjük el, hogy a vírus idején a háziorvosokkal és a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársaival együtt az országban is egyedülálló módon sikerült kialakítanunk egy oltó központot, ahol a szekszárdiak zökkenőmentesen juthattak hozzá a vakcinákhoz. Megható volt látni, ahogy a lakosság is a maga lehetőségei szerint igyekezett segíteni az ott zajló munkát. A dolgozókat folyamatosan ellátták étellel-itallal, nagyon büszkék voltunk, hogy ilyen összetartó közösségünk van. Ugyanez mondható el a háború első időszakáról is, amikor az energiaárak napok alatt az egekbe emelkedtek. Azonnal drasztikus takarékossági intézkedéseket kellett hoznunk, ebben pedig az intézményvezetőink, cégvezetőink egytől-egyig partnerek voltak, megmutatták, hogy baj esetén rájuk is lehet számítani.

Gyurkovics János tíz évig képviselte lakóhelye körzetét a szekszárdi közgyűlésben, az utolsó öt évben alpolgármesterként dolgozott. fotó: Ruip Gergő

Szekszárd sajátos helyzetbe került 2019 után, a közgyűlési egység megbomlása miatt. Hogy látja, hol tartana most a város, ha a kormánypárti többség megmaradt volna a testületben?

– Ha két szóval akarok válaszolni, akkor: sokkal előrébb. Az ÉSZ 2019-ben megnyerte a választást, aztán rá egy évre szét is hullott a baloldali koalíciójuk, de amit addig csináltak, az véleményem szerint inkorrekt a várossal szemben. Az uszodát építő kivitelezőt feljelentették, és a projekt szinte azonnal leállt. Évek kellettek, hogy kormányzati segítséggel újraindítsuk, és csak most tartunk ott, hogy megint elkezdődött a munka, pedig már rég használatban kellene lennie a létesítménynek. A Zöld Város projekt áttervezését is elkezdték. Mire kiderült, hogy az elképzeléseik megvalósíthatatlanok, majdnem buktuk az eredetit is. Az építőipari áremelkedések és a rendelkezésünkre álló pályázati források miatt amúgy is több projektről le kellett mondanunk, véleményem szerint az ilyen hozzá nem értésből fakadó rossz döntések a mai világban nem férnek bele, megengedhetetlenek.