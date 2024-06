Több mint száz repülőgép zuhant le, illetve tört össze (kényszer)leszállás után vármegyénk területén az 1941-1945 közötti esztendőkben. Ez a meglepően nagy szám arról tanúskodik, hogy a második világháborúban szűkebb pátriánk egén is tömegével jelentek meg, szálltak át az angolszász bombázók, időnként kioldva halálos terhüket.

Tálosi Zoltán évtizedek óta avatott kutatója a második világháborús légi harcoknak.

Fotó: Gödrei Zoltán

Háború földön és levegőben

Erről az időszakról tartott előadást a Babits Mihály Kulturális Központban, a Kultúrkortyok Szabadegyetem keretében Tálosi Zoltán. A helytörténész, történelem szakos tanító, a Baka Múzeum vezetője vetített képekkel színesítette mondandóját. A témakör avatott kutatója a szárazföldi harcokról is adott áttekintést. Hangsúlyosan az 1944 decembere és 1945 márciusa közötti, Ozora-Simontornya térségében lezajlott hadműveletekről. Amikor is átmeneti sikerek után az utolsó jelentős német offenzíva is kudarccal zárult és folytatták előrenyomulásukat a szovjet csapatok.

A tragikus következményekkel járó légi események közül ismertette az újdombóvári vasúti rendező elleni támadást. Amerikai repülőgépek 1944. június 30-án közel kétszáz bombát dobtak erre a területre. Nemcsak jelentős károk keletkeztek, hanem tizenketten meg is haltak, hasonló létszámban súlyosan megsérültek. Ugyancsak kisebbfajta bombazápor érte 1944. augusztus 7-én Alsónána községet. Az ekkor a megye légterén átrepülő amerikai gépmadarak éppen a település fölött igyekeztek megszabadulni felesleges bombáiktól. Emberéletet szerencsére nem követeltek a becsapódások, viszont nyolc ház súlyosan, másik húsz ház kisebb mértékben megrongálódott.

Számos bomba már a harcok elülte után okozott halálos aratást. Tálosi Zoltán megemlékezett azokról a furkópusztai gyermekekről, akik 1945 május 2-án a mezőn találtak rá egy több mázsás bombára. Az egyik fiú kukoricacsutkából tüzet rakott a robbanó szerkezet orrgyújtója alatt, miközben egy testvérpár a bomba hátán lovagolt. A következő pillanatban kilenc gyermek teste párolgott el a gigászi detonáció tűzgömbjében.

Az angolszászok a vármegye keleti határán hömpölygő Dunába jelentős mennyiségű aknát telepítettek. Ennek következtében a folyó vármegyei szakaszán közel harminc vízi jármű merült hullámsírba. Tálosi Zoltán elmondta, hogy a háború után hat évvel, 1951. június 22-én egy második világháborús akna lett Fajsz magasságában a Dömös nevű gőzös – és rengeteg utasa – végzete. Máig nem tudjuk, hogy az ország legnagyobb újkori vízi tragédiájában pontosan hányan vesztették életüket, egyes kutatások szerint legkevesebb ötvenen, de akár közel százan is.