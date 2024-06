Hetven évnyi igaz barátság történetét osztotta meg velünk az 1939-ben született Futó Lászlóné Anna és az 1938-ban született Horváth Józsefné Ilona. A nagy barátság 1954 májusában kezdődött.

Hetven éves barátság köti össze Futó Lászlónét és Horváth Józsefnét, akik Paks-Dunakömlődön élnek

Fotó: Beküldött fotó

Hetven év barátság

A Kanacsi Állami Gazdaságban (Kanacspuszta Németkér településrésze) dolgoztak a földeken, minden mezőgazdasági munkát elvégeztek. Itt barátkoztak össze. Munkásszállón laktak, tízen egy szobában. Külön volt a férfiak és külön a nők munkásszállója, összesen hat-hat szoba volt hatvan-hatvan munkásnak. Kiskőrösről és Bajáról is sokan érkeztek munkát vállalni a Kanacsi Állami Gazdaságba. Ahogy teltek, múltak az évek, jóban-rosszban összetartottak. Mindkettőjükre igaz, hogy apa nélkül nőttek fel. A munkásszállón ismerték meg férjeiket. Mindketten árva fiúhoz mentek feleségül, az esküvőiket egyazon a napon, 1957. október tizenkilencedikén tartották Pakson. Annának két tanús esküvője volt, majd utána egy csendes ebéd, Ilonának pedig lakodalma volt Dunakömlődön.

Futó Lászlóné és Horváth Józsefné nyugdíjas éveikben sem maradtak munka nélkül, főztek nyugdíjasoknak, szüreti napokon, lakodalmakon

Fotó: Beküldött fotó

Megözvegyültek nyugdíjasként

Kanacspusztán kaptak lakást, és oda születtek gyermekeik is. Ilonkának három lánya és egy fia, Annának három fia lett. Mikor a gyerekek iskolakötelesek lettek, beköltöztek Dunakömlődre, felépítették a házaikat, és munkát is itt találtak.

Futó Lászlóné Anna a dunakömlődi halászcsárdában kézilányként helyezkedett el, majd 1982-ben beiratkozott a szakács iskolába, ahol pedagógiai alapismereteket szerezve tanulókkal is foglalkozhatott. Idővel innen ment nyugdíjba. Gyerekei mindannyian szakmát tanultak, családot alapítottak, illetve vállalkozók lettek. Hat unokával ajándékozták meg, illetve most már öt dédunokával is büszkélkedhet.

Horváth Józsefné Ilonka a dunakömlődi Termelői Szövetkezetben kezdett el dolgozni, mint tejipari szakember, ő innen ment nyugdíjba. A gyerekei itt is tanultak, későbbiekben családot alapítottak. Náluk is több unoka és dédunoka született. Ilona négy gyermeke közül hárman Dunakömlődön laknak, egy Németországban.

Mire mindketten nyugdíjasok lettek sajnos mindketten megözvegyültek. Futó Lászlóné Anna a férje mellett két fiát is elvesztette, az egyiket 2003-ban egy autóbaleset következtében, a másikat pedig 2019-ben betegség miatt.