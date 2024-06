Kövesse nálunk élőben a Paksot Kalocsával összekötő Tomori Pál híd avatóünnepségét 10 órától. A híd avatásán beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Szabó Péter paksi és Filvig Géza kalocsai polgármester.

A hidat – mely jelentősen hozzájárul a gazdasági növekedéshez – három évvel az alapkőletétel után adják át Dél-Magyarország egyik legkiemelkedőbb projektje keretében. A híd lehetőséget teremt új vállalkozások megjelenésére, munkahelyek teremtésére és a turizmus fellendülésére is. A Tomori Pál híd megkönnyíti a mindennapi közlekedést és új lehetőségeket nyit meg a helyiek számára.

Impozánsak a híd méretei

A Kalocsa-Paks Duna-híd impozáns méretével, 946 méteren ível át a Duna felett. Az első mérföldkő az alapkőletétele után 2021. októberében következett be, amikor a mederhíd Kalocsa felőli folyópartszakasz közelében épülő ötödik pillér közel 180 tonnás acél kéregelem beemelését végezték el. A híd különlegessége, hogy a 2 x 3,50 méter szélességű útpálya mellett kétoldali, 2,25 méter szélességű, kétirányú kerékpárút biztonsági sávokkal és korlátokkal is ki lett építve. Az új Duna-híd előtt és után a főút alatt egy-egy vasbeton kerethíd is készült, hogy átvezesse az árvízvédelmi gátakon közlekedő forgalmat.

