A Kalocsa-Paks Duna-híd alapkőletételére 2021. június 10-én került sor, ahol Süli János országgyűlési képviselő elmondta, 2014-ben kezdtek el újra gondolkodni a Kalocsa-Paks Duna-híd építésében. "Ha jelen pillanatban mi Paksról át szeretnénk jönni közúton Kalocsára, mindkét irányba 70 kilométert kell kerülni, hogy hidat találjon az ember"- írja a magyarepitok.hu. A hídra tehát nemcsak gazdasági, de lakossági szempontból is hatalmas igény volt már.

Gazdasági és Társadalmi Hatások

A Kalocsa-Paks Duna-híd jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez. A híd lehetőséget teremt új vállalkozások megjelenésére, munkahelyek teremtésére és a turizmus fellendülésére is. A helyiek már most is örömmel várják az átadást, hiszen a híd megkönnyíti a mindennapi közlekedést és új lehetőségeket nyit meg előttük.

Az infrastruktúrafejlesztésnek köszönhetően pedig a Paks közeli település, Gerjen is csak nyer, ugyanis tavaly májusában adták át az újonnan épült Gerjen-Paks összekötő utat, aminek hála nemcsak zsákfalui státusza szűnt meg a településnek, de közvetlen elérést nyer az új Duna-hídhoz is.

Technikai adatok a hídról

A Kalocsa-Paks Duna-híd impozáns méretével, 946 méteren ível át a Duna felett. Az első mérföldkő az alapkőletétele után 2021. októberében következett be, amikor a mederhíd Kalocsa felőli folyópartszakasz közelében épülő ötödik pillér közel 180 tonnás acél kéregelem beemelését végezték el. A híd különlegessége, hogy a 2 x 3,50 méter szélességű útpálya mellett kétoldali, 2,25 méter szélességű, kétirányú kerékpárút biztonsági sávokkal és korlátokkal is ki lett építve. Az új Duna-híd előtt és után a főút alatt egy-egy vasbeton kerethíd is készült, hogy átvezesse az árvízvédelmi gátakon közlekedő forgalmat.

Ünnepélyes Átadás

A próbaterhelést május elején tartották, homokos kaviccsal megrakott, negyven tonna összsúlyú járművekkel. Geodéták (földmérők) szintezték végig a hidat többször oda-vissza, az úttest és a járda közötti kiemelt szegély mentén. Az adatfeldolgozás alapján az eredmények jók, így az ünnepélyes átadásra a mai nap során kerül sor, amelyen számos meghívott vendég vesz részt. Az eseményen beszédet mondanak a projektben részt vevő mérnökök, építészek, valamint a helyi és országos politikai vezetők is. Az ünnepség során sor kerül a szalag átvágására, amely szimbolizálja a híd hivatalos megnyitását.