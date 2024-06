Még néhány napig egészen biztosan velünk marad a hirtelen érkezett rendkívüli forróság. Érdemes ezért még a szokásosnál is jobban odafigyelni az egészségünkre, hiszen nem csak napszúrást kaphatunk könnyen, de akár komoly keringési problémákat is okozhat a meleg. Ilyenkor egyébként a cégekre is külön szabályok vonatkoznak, ezeknek az a célja, hogy a munkavállalók ne szenvedjenek hátrányt a hőségriasztás ideje alatt.

A szekszárdi Alisca Terra NKft. munkatársai már reggel magukhoz veszik a védőitalt a hőségriasztás ideje alatt Fotó: Mártonfai Dénes

Hőségriasztás idején különösen kell védeni a dolgozókat

A törvényi előírás szerint amennyiben a munkavégzés helye meghaladja a 24 fokot, legalább félóránként védőitalt kell biztosítani a dolgozóknak. Ez a szabály független attól, hogy a tényleges munkavégzés irodában vagy kültéren történik. Egy tavalyi felmérés szerint a cégek ezt a szabályt be is tartják.

A szekszárdi Alisca Terra NKft. munkatársai például már reggel, az induláskor magukkal viszik a munkáltató által kiadott ásványvizet, valamint a hidegen tartásához szükséges hűtőládát – tudtuk meg Spanyol Adrienntől, az önkormányzati tulajdonú cég zöldfelület karbantartási és közterület tisztítási osztályvezetőjétől.

A szakember azt mondja, ők siltes sapkákat is adtak a dolgozóiknak, hogy ezzel is védjék őket a tűző napsütéstől, valamint arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a törvényben előírt munkavégzés közbeni pihenőidőt mindenki kivehesse. Spanyol Adrienn hozzátette, a kötelező óránkénti pihenőnél akár gyakrabban is megállhatnak a dolgozóik, hiszen ők maguk érzik, mennyire viseli meg őket a rendkívüli kánikula.

Rájuk jelent igazán nagy veszélyt a kánikula

Dr. Schranz Róbert szekszárdi háziorvos azt mondta portálunknak, az ilyen időszakokban azoknál akinek alapbetegségük van – például cukorbetegek, keringési problémákkal küzdenek –, komoly panaszok, szédülés, gyengeség, hőhullámok, adott esetben vérnyomásmozgás, akár fel-, akár lefelé is jelentkezhetnek. A szakértő szerint kiemelten kell figyelniük az időseknek, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek is.

Az orvos azt tanácsolja, hogy kánikula idején mindenki figyeljen a fokozott folyadék bevitelre, és lehetőleg olyan időszakokban hagyjuk el otthonunkat vagy a munkahelyünket, amikor már a nap sugarai kevésbé tűznek forrón. Vagyis kora reggel és késő délután, kora este.