Korábban is érdekelte a gasztronómia, annak minden ága; egy időben internetkávézót működtetett Tamásiban. Aztán ráállt a chilivel való foglalatosságra, elméletben és gyakorlatban is. Sok érdekességet tud erről a Mexikóból származó növényről.

Heidt Gábor mutatja a chilis készítményeit (A szerző fotója)

Ha egy tippelős vetélkedőn az lenne a kérdés: mivel foglalkozik Heidt Gábor, aki egy regölyi, faluszéli házban él és gazdálkodik, kevesen hibáznának rá, hogy chilit termel. Nincsenek hagyományai e növény termesztésének Tolnában; talán egy-két gazda portáján lelhető még föl.

– Mindig érdekelt a gasztronómia – hangsúlyozza –, a kávé, a borkultúra, a főzés, az ételízesítés. Egy időben internetkávézót működtettem Tamásiban. Aztán 2016-ban eldöntöttem, hogy ráállok a chilitermesztésre.

A boltban kapható készítmények nem nyerték el a tetszésemet, jobbat akartam.

Kezdetben 5-6 félével kísérleteztem, mára háromfélére álltam rá. Ezek: a kevésbé csípős jalapeno, amiből savanyúságot állítok elő, a cayenne, ami már jóval csípősebb és kiválóan társítható más fűszerekkel, s végül a red habanero, mely igen előkelő helyet foglal el a Scoville-skálán (csípősségi rangsor), a maga hatszázezer pontjával. (A jalapenoé három-ötezer, a cayenne mérőszáma ötven-százezer körüli.)

Nyolcévnyi tapasztalat áll már Heidt Gábor mögött. Fóliasátorban nevel évi 2000-2500 palántát, amit tavasszal kiültet, szabadföldre. Betakarítás után feldolgozza a termést. Hosszasan elemezte, mit, hogyan érdemes darálni, keverni, társítani. Ma már ismerik a környéken apró üvegekbe zárt termékeit, jár kirakodóvásárokba, fesztiválokra, falunapokra, és a weben is értékesít.

– Először családi, baráti körben végeztem felmérést – emlékszik vissza –, hogy mennyire tartják ízletesnek, érdekesnek, piacképesnek a termékeimet. Extra szűz olívaolajjal kevert, krémes állagú paprikaőrleményről van szó, mely természetesen hasonlít más chilikészítményekre, mégis egyedi, az én ízlésemnek, ízvilágomnak megfelelő.

A kutatások szerint a chili őshazája Mexikó, a hajózás megindulásakor került át Európába, aztán minden kontinensen elterjedt. Ma már India és Kína is a legnagyobb előállítók és fogyasztók közé tartozik. A regölyi termelő a kedvező élettani hatásait is megemlíti, és a specialitásáról is beszél, ami arab eredetű.