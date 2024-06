A kilencvenedik születésnapján Vitus Györgyné született Sánta Katalinnal ünnepelt a nagycsaládja, gyermekei családja, hét unokája, négy dédunokája, lánytestvérei: az év elején nyolcvanadik életévüket betöltött ikertestvérek, és a szintén születésnapos hetvenöt éves Terike és annak családja szombaton.

Istensegíts község szülöttét, Vitus Györgyné született Sánta Katalint (jobbra) ünnepelték. Andrási Zoltánné, Varsád polgármestere adta át számára az állami oklevelet (középen). Balra az ünnepelt legkisebb gyermeke Dr. Rézné Vitus Csilla látható.

Fotó: Mártonfai Dénes

Istensegíts szülötte kilencven éves lett

Vitus Györgyné a bukovinai székely közösség szülötteként 1934. június tizenötödikén, Istensegíts községben Sánta Katalin néven látta meg a napvilágot édesapja Sánta Antal és édesanyja Nagy Teréz elsőszülött gyermekeként. Tíz éves korában, a második világháború idején a fiatal Sánta család akkor már három gyermekkel a falu székely közösségével együtt elmenekült Romániából.

Bácskában telepedtek le, majd onnan is menekülniük kellett, amikorra két fiútestvére, Antika és Lőrinc mellett két kishúga, az ikerpár Ági és Margit is megszületett. Viszontagságos körülmények között Varsádra telepítették be őket, ahol még három testvér Pista, Józsika és Terike gyarapította az immár tíz főt számláló nagycsaládot.

Vitus Györgyné született Sánta Katalin fiatalkori fényképe

Szülei földművesek voltak

Vitus Györgyné született Sánta Katalin szülei földművesek voltak, illetve édesapja kovácsként dolgozott a varsádi termelőszövetkezetben. Katalin mindvégig a testvérei gondját viselte a menekülés és a magyarországi letelepedés idején egyaránt, míg a szülők a család létéért, fennmaradásáért küszködtek.

A varsádi általános iskolában szerzett bizonyítványt. A majosi nővéreknél volt alkalma betekinteni a szerzetesi életébe, ő maga is szerzetes nővér szeretett volna lenni. Hogy ezt a hivatását beteljesítse, illetve középiskolai tanulmányokat végezzen magánúton, Budapestre költözött.

A Karolina úti vérellátóban dolgozott. Azonban az 1956-os forradalom idején édesanyja levelére hazaköltözött és testvérei nevelésével segített a nehézsorsú családban. Később varrónőnek tanult, de valójában egész életét a családja, illetve a varsádi római katolikus egyházközség szolgálatába állította.

Vitus Györgyné született Sánta Katalin és férje Vitus György házasságkötésük napján, 1959-ben

Fotó: Beküldött fotó

Erdélyi születésű férfivel kötött házasságot

Házasságot 1959 őszén kötött Vitus György erdélyi születésű, Szentegyházasfaluból származó gyönki lakossal. Négy gyermekük született: Gyurika, Istvánka, Györgyi Mária és Csilla Mária. Mind a négy gyermekét egyházi iskolában taníttatta, lehetőséget adva mindarra, amire neki nem volt módja.