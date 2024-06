A következő napokban igazán berobban a kánikula: szerdán szinte zavartalan lesz a napsütés, nem alakul ki eső. Országossá válik a hőség: délután már 30-36 fok várható. Csütörtökön ugyanez lesz a helyzet, majd péntekre forróságot jósolnak, 33-39 fokos maximumokkal. Érdemes ezért tisztában lenni azzal, hol találhatók ivókutak Szekszárdon.

Népszerűek az ivókutak Szekszárdon a kánikula idején Fotó: Makovics Kornél

Ivókutak védik a szekszárdiakat

A tolnai vármegyeszékhelyen az ivókutakat már korábban beüzemelték a szakemberek. Ilyen frissítőpont a Béla király téren, a Garay téren, a Béri Balogh Ádám utcában, az SZTK előtt, a Szent István téren, az államalapító szobra mellett, a Bajcsy Zsilinszky utcában, az Energiaparkban kettő is, a Generációk Parkjában, valamint az Alkotmány utcai elkerített játszótéren található. Összesen tíz ivókút van tehát Szekszárdon.

Ezek között vannak olyanok, amelyek házi kedvencek, például kutyák itatására is alkalmasak. Azokat a berendezéseket külön nyílással szerelték fel, ezt az állatok is elérnek.

Párakapuk is lesznek, és vízosztás sem kizárt

Három párakaput a város különböző részein csütörtökön állítottak fel, a Garay téren, a rendelőintézet előtt, illetve a 160 lakásos épület és az Agóra mozi között található placcon. A hűsítő, üdítő vízpermet jelenthet könnyed felfrissülést a lakosságnak.

Ha tartósan marad a nagy hőség, akkor a tervek szerint közterület-felügyelők, később pedig várhatóan diákmunkások osztanak majd vizet a városközpontban. Aki a kutak vagy párakapuk kapcsán műszaki hibát észlel, az e-mailben jelezheti a [email protected] címen.

A szökőkutak már hetek óta üzemelnek

Amint azt korábban megírtuk, a városban található szökőkutak már április óta üzemelnek. Szekszárdon összesen hét ilyen kültéri berendezés található. A Béla király téren kettő, és ugyanennyi a Garay téren, valamint egy-egy a Liszt Ferenc és a Szent István téren is áll.

Jó hír, hogy mindezek mellett idén ismét üzemel a Prométheusz Parkban található szökőkút is. Azt az alkotást tavaly, a Zöld Város Programban teljesen felújították a szakemberek. A korábbi években komoly gondot okozott, hogy annak idején az eredeti tervek szerint úgy készült el a rendszer, hogy abban nem volt megoldott a víz forgatása. Ezt a problémát most orvosolták, ráadásul a meder korszerű szigetelést is kapott, így semmi akadálya, hogy a szökőkút a korábbinál sokkal gazdaságosabban üzemeltetve, egészen őszig működjön.