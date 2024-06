A Szekszárdi Kajak-Kenu SE harmincnégy fővel képviseltette magát, közülük nyolcan is aranyérmet szereztek. Jámbor Lotti az ifjúsági korosztályban aratott győzelme után folytatta menetelését, és az egy évvel idősebbek között sem talált legyőzőre, így két bajnoki érmet is bezsebelt.

Az ifjú tehetség Inger Nikoletta és Jámbor Attila edzők gyermeke, akik a Szekszárdi Kajak-Kenu SE alapító tagjai. Lotti szerint szigorúak, de igazságosak és legfőképp nekik köszönheti pályafutását. A fiatal tehetség álma, hogy egyszer Magyarország színeiben részt vehessen az olimpián, s bár rengeteg siker és megérdemelt érem tulajdonosa már most is, de addig még nagyon sokat kell fejlődnie. Ezt ő is tudja, viszont kitartó jellem és hatalmas akaraterővel rendelkezik.