A kánikulában azonban nem csak nekünk, embereknek van melegünk, hanem a körülöttünk élő állatoknak is, ezért fokozottan kell figyelni a házi kedvenceinkre. Fontos, hogy biztosítsunk számukra árnyékos helyet és megfelelő mennyiségű friss vizet. Érdemes ilyenkor kertünk madaraira is gondolni. Az itatók mellé madárfürdetőket kihelyezni. A szakemberek a vadak itatására is felhívják a figyelmet. Ne csak magunkra gondoljunk, hanem az állatokra is figyeljünk.