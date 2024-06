60 ÉVE Az országos szántóversenyt ezúttal az ország északnyugati csücskében rendezték meg: Mosonmagyaróvár mellett, egy lucernatarlón. Tolna megyéből több mint ötvenen voltak Mosonmagyaróváron, Iregszemcséről például 11-en. Érthető, hiszen egyik versenyzőnk az Iregszemcsei Gépállomás traktorosa, Lázi Imre. A másik versenyző Kulcsár József, a Szedresi Gépállomás traktorosa. A két Tolna megyei versenyző jól kezdett, és Kulcsár József munkája egészen a befejezésig a legjobbak közé tartozott, de a záróbarázdája nem sikerült szépen. Eredménye így is elég jó, a 9. helyen végzett a 40 versenyző között, de ha a befejezésre jobban ügyel, a legjobbakkal állhatott volna egy csoportba. (Tolna Megyei Népújság 1964. június 14.)

60 ÉVE Már tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy a lápafői Aranykalász Termelőszövetkezet tehenészetében ötlábú üszőborjú látta meg a napvilágot. Újabb híreket a napokban kaptunk róla. Ezek szerint a közben sokszor megcsodált borjúcska tekintélyes növendékmarhává serdült, s egy műtéten is átesett. Leoperálták a marjából kinőtt felesleges végtagját, s azóta már a helye is behegedt. Mint a jelentés elmondja: a műtét még étvágyában sem okozott változást, továbbra is egyik legkedvesebb elfoglaltsága a táplálkozás. Jó úton, van afelé, hogy négylábú tehén legyen belőle. (Tolna Megyei Népújság 1964. június 13.)

60 ÉVE Halálos végű motorosbaleset történt Tolnán a Bajcsy Zsilinszky út 4. sz. ház előtt. Néhány pillanat múlva már százakra menő tömeg vette körül a baleset színhelyét, ahol holtan feküdt a szerencsétlenül járt fiatalember, T. Gy. fácánkerti lakos, mellette az összetört elejű Pannónia motorja. Az eddigi megállapítás szerinti T. Gy. nagy sebességgel haladt a Szekszárdi utcán. Eddig még kideríthetetlen okból nem próbált sem a tanácsháza, sem a selyemgyár felé kanyarodni, nem is fékezett, hanem egyenesen nekirohant a 4-es számú ház falának. Azonnal szörnyethalt. (Tolna Megyei Népújság 1964. június 13.)

50 ÉVE A tambovi képtárban két hónapon át volt látható a „Tolna megye élő népművészete” című kiállítás. A díszítőművészet iránt fogékony szovjet közönség a népművészet hat Tolna megyei mesterének, három népi iparművésznek és több díszítőművészeti szakkör vezetőjének munkáiban gyönyörködhetett. A hímzéseket, szőtteseket, kerámiákat, faragásokat tízezernél több érdeklődő tekintette meg; a kiállítás idején kilencven tárlatvezetésre is sor került. A Tambovszkaja Pravda három cikkben foglalkozott a kiállítással; laptársunk képet is közölt Steig István szekszárdi fazekasnak, a népművészet mesterének munkáiból; sárközi bokályról, korsóról, tányérról. (Tolna Megyei Népújság 1974. június 15.)