Bálint Zsolt, a Tolna Vármegyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium 11. A osztályos tanulója ezt azért vehette át Dömötör Csabától, a Szakképzési Centrum kancellárjától, mert a Pécsi Kulturális Központ, a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint a Pécsi Tudományegyetem Space Challenge 2024 versenyén, a 9-12. évfolyamos kategóriájának ő lett a győztese.

Az eredményhirdetés Pécsett volt, még májusban. Ott az első helyezésért járó tisztes pénzjutalmat dr. Schlégl Ádámtól, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának ortopéd szakorvosától vette át, aki az év végén vagy jövő év elején sorra kerülő egy hónaposra tervezett űrutazásra készülő négy jelölt egyike volt.

Most, a tanév végén a győztes diákot, s az országos megmérettetésre őt felkészítő informatika tanárokat, Égető Zsoltot és Oláh Leventét köszöntötte a kancellár. Örömmel mondta, hogy a vármegye Szakképzési Centrumának intézményeiben gyakorta előfordulnak ilyen szép sikerek, megemlítve, hogy a számítástechnikában igencsak jártas Bálint Zsolt társaival országos történelem versenyen is jeleskedett már.

Felkelteni az érdeklődést az űrkutatás iránt

A Space Challenge 2024 verseny célja az volt, hogy felkeltse az érdeklődést a világűr kutatása, annak minél jobb megismerése iránt, mert a most még tanuló fiataloknak, a jövő generációjának feladata lesz a következő 60-70 évben, hogy pontosabb képet alkossatok a kozmoszról, hogy a Föld, az emberi élet jövője ne a véletlenen múljon.

Zsolt egy speciális számítástechnikai program segítségével háromdimenziós űrtérképet készített, melyben felhasználta a NASA, és más, elérhető adatbázisok számait.

Ennek segítségével képzeletbeli űrutazást lehet tenni a naprendszerben, sőt távolabb az egész Tejútrendszerben, s még távolabbi galaxisokban is. Mérhetők a távolságok, ki lehet számítani a szükséges időt, üzemanyagot, és többek között az űrhajósoknak szükséges oxigén és élelem mennyiségét is.

Felzárkóztatás és tehetséggondozás

Ez a következő évek, évtizedek programja. Dömötör Csaba a jelenről is beszélt. Arról, hogy két feladatot is kitűztek, a felzárkóztatást és a tehetségek gondozását. Figyelni azokra, segíteni, akiket az iskolában a lemorzsolódás veszélye fenyeget, és lehetőséget teremteni a tehetségek kibontakozására. A most zárult tanév mindkét területen szép eredményeket hozott.