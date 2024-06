Vis maior 1 órája

Visszaszorul a tavalyi kár áradat

Az elemek tavalyi tombolását megszenvedte Mórágy. Több helyszínen is jelentős károk keletkeztek. Az önkormányzat vis maior pályázatot adott be. Részleges támogatásról született döntés. Friss pályázat is hozhat eredményt.

Szeri Árpád

Hatalmas mennyiségű eső zúdult tavaly júniusban Mórágyra. A csapadékelvezető árkok nem tudták elnyelni a felgyülemlett víztömeget, ami egy idő után sebes folyamként söpört végig a településen. Tavaly a jelentős csapadék okozta károkat együtt tekintette meg a településen Potápi Árpád János államtitkár, országgyűlési képviselő és Glöckner Henrik.

Fotó: Makovics Kornél Részleges siker született Ennek következtében jelentős károk keletkeztek: az áradat hatvan-hetven méter hosszan teljesen tönkre tette a Szabadság utca hátsó szakaszát, a Petőfi Sándor utca felső részén pedig több helyen az aszfaltot is megkezdte. A víz- és sárlavina betört a lakóingatlanokba és a sportpályát is elöntötte. Mórágy önkormányzata vis maior pályázaton is igyekezett fedezetet szerezni a helyreállításra. A közel tizenhét millió forintot kitevő igényről a közelmúltban született döntés. Glöckner Henrik polgármester elmondta, hogy a pályázat különböző hivatalos fórumokon támogatásra talált, ám ezzel együtt is csak részleges siker született. – A kormány a megjelölt kárelhárítási célra hatmillió-hétszázezer forintot ítélt meg – folytatta a polgármester. – Ez azt jelenti, hogy önkormányzatunknak ehhez az összeghez tízmillió forintot kell hozzátennie. Így tudjuk a szükséges feladatokat vagy egészben, vagy nagyobb részt végrehajtani. Új pályázat ad reményt A kárelhárítási munka egyébként már korábban elkezdődött, jelenleg is tart és várhatóan nyár végéig befejeződik. A tennivalók egyik fontos eleme az árok rendezés, azon belül a medertisztítás, iszap elhordás, ez a tevékenység ugyancsak zajlik. A tervek szerint – kiegészülve hamarosan a meder lapok hézagolásával – szintén az említett időpontban zárul. A határidő tartása önmagában és következményeiben is fontos lenne: hiszen a nyár végét általában kiadós zivatarok jelzik és addigra Mórágy már felkészülten várná az elemek tombolását. – Bízom benne, hogy az elkövetkező két hónapban, míg a munkákat el nem végezzük, szó szerint megússzuk az újabb jelentős esőzéseket – fogalmazott a polgármester, aki azt is közölte: kárelhárítás ügyben van egy friss kezdeményezésük is. Ugyanis a község a közelmúltban nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Programra.

A megcélzott, közel harminc millió forint elnyerésével a Petőfi Sándor és Szabadság utcák különböző részein keletkezett károkat tüntetnék el. Ehhez természetesen az szükséges, hogy az arra illetékes döntnökök is igent mondjanak a pályázatban megjelölt összegre.

