A szervezet férfiúi és fiatal legényei által állított májusfát a gyerekek és szüleik közösen táncolták ki, hagyományőrző szellemben. Az esemény során a résztvevőket finom zsíroskenyérrel és frissítő limonádéval vendégelték meg.

Kitáncolták a májusfát Bátaszéken

Fotó: BátaszékMost/Facebook /

Az összejövetel nem csak a májusfa kitáncolásáról szólt, hanem a közösség a Trianoni békeszerződés fájó eseményeiről is megemlékezett. Az összetartozás tüze ezúttal is égett, számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál.