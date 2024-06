Ugyan az ára még nem annyira kecsegtető az uborkának, mint szezonban, de a múlt heti ezer forintos kilós ár szépen lassan megy lefelé, és ha ügyesek vagyunk a piacon vagy egy-két zöldségesnél, már akár hatszáz-hatszázötven forintért is beszerezhetjük a kovászos uborka alapját. Sok hozzávalóra nem lesz szükség és potom két ezer forintból két másfél literes üveget megtölthetünk a mennyei mannával. Sok időre sem lesz szükségünk, mindössze három-négy napot kell várnunk az időjárás függvényében és falhatjuk is a csemegét.

A kovászos uborka a nyár egyik legnagyobb kedvence. Fotó: Farkas Eszter

Tavaly a bonyhádiak egyik kedvenc nagymamáját kerestük fel a tökéletes kovászos uborka receptjéért, amit Szegedi Gyuláné, Edit néni még saját nagymamájától tanult. Most a recept alapján mi is elkészítettük a nyár egyik slágerét és meg is mutatjuk az elkészítési módját a cikk végén található videóban.

– Az alapanyagok kiváló minősége kulcsfontosságú. Ez igaz mindenre, amit el szeretnénk tenni – legyen az zöldség vagy gyümölcs – hangsúlyozta Edit néni. Legyünk nagyon alaposak: az uborkát mossuk át rendesen, jól dörzsöljük is át, majd vágjuk le a végeit, és vagdaljuk be keresztbe. Az ellenállhatatlan ízhez szükségünk lesz kaporra, egész borsra és fokhagymára is. Ezek mind kerüljenek a zöldségek mellé.

A kovászos uborka pontos receptje

Egy kilogramm uborkához egy csokor friss kaprot kell tenni, néhány szem fekete borssal, három-négy gerezd fokhagymával, egy liter langyos vízzel, két evőkanál sóval és két szelet szikkadt kenyérrel, ami egy 1,7 literes befőttes üveget tölt meg.

– A kaporból és borsból kerüljön az üveg aljára és a tetejére is, mielőtt lezárnánk a szelet kenyerekkel. A nagymamám annak idején házi készítésű, friss kenyérből csinálta. A sót langyos vízben kell feloldani, fontos, hogy ne legyen forró a víz. Ne hagyjunk rést a kenyér és az uborka között, töltsük fel teljesen, és ha kell, minden nap pótoljuk a sós lét, mert különben felpuhul az uborkánk. Ha ezt az apróságot megtesszük, biztosan ropogós marad a csemegénk. Újabban sokan készítik a kovászos uborkát krumplival is, de én a kenyérre esküszöm.