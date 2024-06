Nagy érdeklődés mellett tartott fórumot Szekszárdon Lázár János

A Garay téren több százan várták és nagy tapssal fogadták az építési és beruházási minisztert, aki a Paksot Kalocsával összekötő Duna-híd avatójáról érkezett a tolnai vármegyeszékhelyre.

Lázár János a Fidesz-KDNP helyi jelöltjeinek társaságában (Fotó: Makovics Kornel)

Lázár János kedélyesen elbeszélgetett a helyiekkel, mosolyogva szelfizgetett velük, majd jó húsz percen át beszélt arról, hogy miért kell vasárnap a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavazni. Egyszerű a képlet, a kormány békét akar, miközben Európa vezető politikusai egyre inkább a háború felé sodorják a kontinenst, hangsúlyozta a politikus.

Lázár János a térség országgyűlési képviselőjét, a mellette álló Horváth Istvánt régi harcostársaként jellemezte, kiemelve, hogy nála jobb kezekben nem is lehetne a választókerület képviselete. Berlinger Attila kapcsán pedig úgy fogalmazott: ebben a széthúzásban, ebben az ellenséges hangulatban Szekszárdnak éppen olyan polgármesterre van szüksége, amilyen Berlinger Attila.

„Amikor huszonhét évesen, 2002-ben polgármester lettem Hódmezővásárhelyen, nem volt többségem a testületben. Egyedül voltam, de képes voltam megteremteni a többséget, mert nem csak azoknak akartam lenni a polgármestere, akik rám szavaztak, hanem azoknak is, akik nem így tettek. Szekszárdon most arra van szükség, hogy egy olyan embert válasszanak meg polgármesternek, aki mindenki polgármestere lesz június tizedikén reggeltől. Berlinger Attilával az is jól jár, aki nem rá szavazott, az ellenféllel pedig az is rosszul, aki rá adta a voksát. Ez a helyzet!” – fogalmazott Lázár János, aki hozzátette, a választás kérdése az is, hogy Szekszárdon gyarapodás lesz vagy marakodás. „Ha Berlinger Attilára szavaznak, akkor biztosak lehetnek benne, hogy Szekszárd elindul a fejlődés útján és elkezdődhet egy békés időszak a város életében!” – zárta.

Berlinger Attila úgy fogalmazott: négy nap múlva nagy lesz a tét, de úgy véli, hogy erősek lesznek

„Az a fajta béke és tisztelet és együttműködés, amit mi hirdetünk kiváló csapatommal együtt, azt mi komolyan is gondoljuk. Öt hölgy és öt férfi egy polgármesterjelöltettel sikerre fogja vinni Szekszárdot az önök és a Jóisten akaratával. Arra buzdítom önöket, hogy négy nap múlva tegyük meg azt a lépést, amely újra elindíthatja Szekszárdot a fejlődés útján!” – tette hozzá Berlinger Attila, aki megköszönte Gyurkovics János alpolgármestert, hogy ezekben a nehéz időkben ilyen remekül kormányozta a várost.