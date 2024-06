Klein Mihály, Kisdorog leköszönő polgármestere 2006-ban kezdte vállalkozóként döntött úgy, hogy állami szerepvállalással próbál szerencsét.

Klein Mihály közel két évtizedig volt Kisdorog polgármestere

Fotó: Beküldött fotó (archív)

– Annak idején vállalkozó voltam, de a stressz miatt ki szerettem volna próbálni az állami oldalt is. Ironikus módon a stressz itt még nagyobb volt, de a közösség iránti szeretetem és elkötelezettségem mindig is erőt adott – mesélte a leköszönő polgármester. Tősgyökeres lakosként mindig is szívügyem volt a falu, szerettem az embereket és az itteni élet nyugalmát. Úgy éreztem, hogy az előző polgármesternél jobban tudnám vezetni a települést, ezért vágtam bele annak idején.

Kezdeti nehézségek

– Amikor átvettem a posztot, a helyzet katasztrofális volt – emlékezett vissza Klein Mihály. A falu csődközeli állapotban volt, 51 millió forintos tartozással. Kétszer is le akartam mondani, de a büszkeség és a választók bizalma hajtott tovább.

Az első ciklus legnagyobb eredménye, hogy sikerült kivezetni a falut a csődből, ami négy év kemény munkáját igényelte. A nehéz időszakban számos vagyontárgyat el kellett adni és az iskolát is be kellett zárni, de végül stabilizálódott a helyzet.

Eredmények és fejlesztések

Az évek során a falu jelentős fejlődésen ment keresztül.

– Az első ciklusban nagyon nehéz volt, de utána elkezdtünk fejlődni. Megnyertük a művelődési ház felújítását. A fő utcán a kátyúkat helyrehoztuk, a buszmegállót felújítottuk, és számos intézmény, mint az óvoda, az orvosi rendelő és a ravatalozó is megújult. Az iskola épületével ugyan még nem tudtunk mit kezdeni, de az utak kilencven százalékát és a járdák hatvan százalékát is felújítottuk.

A közösségi élet is jelentősen javult, most már van hely, ahol bármilyen rendezvényt meg lehet tartani. Bár a sporttelep megújulása nem az én érdemem, mégis fontos fejlesztés volt a faluban.

A búcsú okai

Klein Mihály idén már nem indult újra a polgármesteri posztért, amit így indokolt:

– Mindenki azt hiszi, hogy egy polgármesternek arany élete van, pedig nem így van sajnos. Hálátlan feladat, mivel az ember úgy érzi, hogy mindenki csak a hibákat találja meg, ellenben dicséretet nem kap az elvégzett munkáért.