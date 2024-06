A hagyományos tanítási modelltől eltérő, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segítő innovatív pedagógiai megoldások a diákok mérhető teljesítményében is megmutatkoztak a most záruló tanévben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közoktatási intézményében. A karitatív szervezet általános iskoláiban – így vármegyénkben a Gyulaji Galló József Általános Iskolában is – valamennyi felső tagozatos diák számára elérhetővé tették az egyénre szabott matematika oktatást kínáló Matific programot. A tudásszint felmérése után a hiányosságok gyakorlására személyre szóló feladatsort kínáló program költségeit adományokból teremtette elő a Szeretetszolgálat, a kedvező tapasztalatok után pedig 1500 gyermeknek tette elérhetővé a rendszer használatát – írják a szervezet sajtóközleményében.

Ebből az is kiderül, hogy júniusban 157 végzős diák ballagott el a Máltai Szeretetszolgálat hét általános iskolájából, közülük a korábbiaknál többen, harminckilencen folytatják tanulmányaikat érettségit adó középiskolában, míg a többiek jellemzően szakképző intézménybe jelentkeztek. Az általános iskolát a nyolcadik osztály befejezése előtt abbahagyott fiatalok számára speciális programot indítottak a Gyulajon működő intézményében. A csoportba tizenöt, már dolgozó fiatal felnőtt jelentkezett, és közülük tizennégyen sikerrel el is végezték a képzést. Ők a következő tanévben rész-szakmai képesítésen tanulhatnak tovább a máltai szervezet dombóvári szakképzőjében, ahol többek között cukrászsegéd, szakácssegéd, lakástextilkészítő vagy fémipari előkészítő képesítést szerezhetnek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat húsz közoktatási intézményt tart fenn, iskolái és óvodái jellemzően nehéz helyzetű kistelepüléseken működnek, ahol a gyerekek felzárkóztatásához a hagyományos tanítástól eltérő, rugalmas és innovatív pedagógiai módszerek szükségesek.