A Majosi Gyereknaphoz először 2019-ben csatlakozott Bonyhád város önkormányzata, amikor egy magyar rekordot is hitelesítettek, mivel egy 350 méter hosszú palacsintakígyó készült az eseményen:

„Némi túlzással élve, még a kerítés is palacsintából volt a 2019-es majosi (városi) gyermeknapon, amely minden addigit felülmúlt programok és látogatói szám terén. Sok család vett részt a futballpályán felállított asztalokon elkészített 350 méteres „palacsintakígyó” feltekerésében, amelyet magyar rekordként hitelesítettek, és az országos sajtót is bejárta a hír.”- írta Vizin Balázs, szervező.

A gyereknapon a legkisebbeknek Babasarokkal kedveskedtek a szervezők

Fotó: Ruip Gergő

A rendezvény szervezésében és a programokon részt vett Filóné Ferencz Ibolya, a város polgármestere, valamint Szabó Tibor alpolgármester is, mellettük pedig ott volt Sárkány Szabolcs helyiképviselő, aki az egyik helyi főszervezőként tevékenykedett. A programok között minden korosztály megtalálta a neki tetsző szórakozási lehetőséget.

Színes Programkavalkád

A gyereknap különféle szórakoztató elemekkel várta a családokat. Koncertek, légvárak, csocsó, léghoki, cukorágyú, habparti, buborékfoci, darts focikapu mind a gyerekek szórakozását szolgálta. A színpadon fellépett TomPeti és Barátai, a Ludas Matyi bábszínház, valamint a Zeneszív Mesekoncert is bemutatkozott:

„Zeneszív Mesekoncert fantázianévvel, a kicsik nagy örömére debütált tegnap a Zeneszív Közhasznú Egyesület legújabb projektje. A bonyhád-majosi gyermeknapon gyerekkorunk kedvenc slágerei csendültek fel a csodás naplementében. Kusnyér Anna, Tatai Kata és Sebestyén Virág énekes-hercegnőket, Balásy Szabolcs (zongora), Horváth Krisztián (gitár) és Hetesi Dániel (dob) kísérte, kiegészülve - a Zeneszív Egyesület küldetéséhez híven - a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium tehetséges diákjaival.” - írta közösségi oldalán Lukács József, a rendezvény egyik szervezője.

A Zeneszív Mesekoncert is a gyereknapon debütált

Fotó: Ruip Gergő

– A rendezvény központi témája a közelgő futball Európa-bajnokság volt, így a programokat is ennek szellemében próbáltuk felépíteni - válaszolta kérdésünkre Kaiser Mária, szervező. A gyerekek legnagyobb örömére volt csocsó, darts foci és buborék foci is. Idén is rengeteg család látogatott ki az eseményre, így elmondhatom, hogy a városi gyereknap most is nagy sikert aratott, és remélhetőleg jövőre is hasonló lelkesedéssel várják majd a gyerekek.