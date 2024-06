A világ legnagyobb online matematika versenyeként hirdetett Matific Olimpián a gyulaji MMSZ Galló József Általános Iskola diákjai a 426 magyar induló közül a 96. helyen végeztek, megelőzve ezzel sok nagyvárosi iskolát. A versenyen való részvétel része volt a hagyományos tanítási modelltől eltérő, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segítő innovatív pedagógiai megoldásoknak, melyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023/24-es tanévét jellemezték a szervezet közoktatási intézményeiben – írják a karitatív szervezet sajtóközleményében.

Személyre szabott oktatást tesz lehetővé a Matific program

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A személyre szabott pedagógia és a nem hagyományos módszerek sikere a korábban lemorzsolódott tanulók eredményes visszatérésében megmutatkozott. Sikerrel zárult Gyulajon a hiányzó általános iskolai végzettség és szakma megszerzését lehetővé tévő Dobbantó program is. A képzésre tizenöten jelentkeztek, és tizennégyen be is fejezték. Ők a dombóvári MMSZ Esterházy Miklós Szakképző Iskolában folytathatják majd tanulmányaikat, hogy cukrászsegéd, szakácssegéd, pincérsegéd, lakástextil-készítő vagy fémipari gyártás előkészítő részszakmát szerezzenek.