Összekötő szerepet vállaltak

Köszöntőjében Orbán Attila, a közgyűlési alelnöke elmondta, a vármegye vállalta az összekötő szerepet a városokban működő KEF-ek, azaz Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok között. Ugyanis van, ahol régóta végzik ezt a munkát, van, ahol évekig tartó szünet után újra, s van, ahol most először kezdik ezt a drogellenes harcot, most ezt a tevékenységet igyekeznek összehangolni. Az alelnök ennek fontosságáról szólva kiemelte azt, hogy ez is segít a vármegye lakosságmegtartó törekvéseinek megvalósításában, ugyanis, ha kevesebb a bűncselekmény, a problémás ügy, vonzóbbá válik a vármegye. Az összekötő szerep a támogatásban is lényeges. Mert a Tolnában működő kábítószerügyi egyeztető fórumok működési feltételeinek biztosítására nem az egyes városi KEF-ek, hanem a vármegyék pályázhattak a Belügyminisztériumnál, s a megye kapta az erre a célra felhasználható 2,5 millió forintot.

Legfontosabb a prevenció

Kálóczi Andrea, a szekszárdi RÉV vezetője, KEF tanácsadó arról beszélt, hogy az egyelőre még csak négy tolnai KEF, a bonyhádi, dombóvári, szekszárdi és a tamási egymástól függetlenül, önállóan tevékenykedik, de az ilyen találkozások, fórumok, az együttműködés segíti a prevenciót, a kábítószerek elleni küzdelmet.

Elmondta, a pályázaton nyert pénzt prevencióra fordították mindenütt.

Meghívtak színházi előadásokat, amelyek a fiataloknak szóltak, Dombóváron a kortárs segítők képzését segítette, Bonyhádon a tanácsadó szervezetet fejlesztették.

A KEF, mint nevében is szerepel, egyeztető testület, nem elsősorban program megvalósító szerepe van, hanem ezek a fórumok elsősorban azon gondolkodnak, hogy stratégiai szinten, mi az, amire városnak, oktatási intézményeknek, a város vezetésnek, védőnői szolgálatnak, a szociális, egészségügyi rendszer együttműködésnek szüksége van. Szakmai tanácsadó testület, ahol a szakemberek találkoznak és egyeztetnek.

Lehangolóak az adatok

Dr. Kertész Ágnes pszichiáter, addiktológus szakorvos, osztályvezető főorvos vetített képekkel illusztrálta a jelenlegi helyzetről szóló beszámolóját. A WHO szerint az alkoholfogyasztás világszerte évente három millió halálesethez és sokmillió ember fogyatékosságához, egészségromlásához vezet. Magyarországon is az alkoholizmus az egyik legnagyobb egészségügyi probléma.

Bár az ivók tekintetében a világranglistán nem állunk elől, viszont a májbetegségben történő elhalálozást terén hazánk az első.

Minden tízedik ember alkohol problémával küzd, és a felnőtt lakosság több mint 20 százaléka problémás ivó. A nagyivók közé sorolható minden ötödik férfi és minden huszadik nő.