Mi nők a szépség jegyében sokszor hajlandók vagyunk furcsa, fárasztó, sőt sokszor fájdalmas kezeléseket is bevállalni. Bevallom őszintén, én magam is sok mindent kipróbáltam már, de vannak dolgok, amiket még nőként sem tudok elfogadni. Az egyik ilyen számomra az, amikor valaki feltölteti az amúgy is természetesen szép ajkait vagy arcát. Értem én, hogy a szépségtrendek folyamatosan változnak, de éppen ezért nem mernék ilyen eszközökhöz nyúlni.

Természetesen nem azokra gondolok, akiknek valóban szükségük van valamilyen beavatkozásra, de sajnos sok nő könnyen túlzásba esik, ami akár groteszk hatást is eredményezhet. Nem véletlen, hogy körülbelül a kétezres évek elején terjedt el a „kacsaszáj” kifejezés. Egy másik állandó téma, különösen a nők körében, az öregedés elleni küzdelem. Sokan szó szerint küzdenek ezzel, hiszen bármit megtennének, hogy megőrizzék fiatalságukat.

Például vannak tinédzser lányok, akik csiganyálat használnak az arcukra a ráncok elkerülése érdekében. Felmerül a kérdés, hogy ez talán túlzás, de ennél sokkal extrémebb esetek is léteznek. Ott van például az a 45 éves férfi, aki milliókat költ arra, hogy letagadhasson egy tizest az éveinek számából. Nem lehet elég korán kezdeni a megelőzést, vagy újra kéne gondolnunk a szépség fogalmát? Valószínűleg a kérdésre a válasz az lenne, hogy minél korábban el kellene fogadtatnunk gyermekeinkkel, hogy úgy tökéletesek, ahogy vannak.