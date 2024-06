Fontos szerepet tölt be az életében a testmozgás. Nemcsak a kutyájával sétál szívesen a szabadban, hanem a konditeremben is gyakran megfordul, és futni is szeret. Emellett odafigyel arra, hogy amit eszik, az ne csak finom, hanem egészséges is legyen. A jövőt illetően rengeteg célja van. Ezek között szerepel, hogy szerezzen még egy mesterdiplomát, illetve szeretne elvégezni egy tetováló tanfolyamot, és olyan állást találni, amelyben igazán önmaga tud lenni.

Adél alig tíz perc alatt rajzolta meg Lebron James karikatúráját a Miss Talent alversenyen

Fotó: Miss World Hungary

A közönségszavazáson már lehet Adélra voksolni

A Miss World Hungary döntőjét június 23-án, vasárnap 18.45-től élőben közvetítik a Duna Televízión. A showműsor házigazdái Rókusfalvy Lili és Kárász Róbert lesznek. Az est folyamán a versenyzők négyszer vonulnak végig a kifutón: a sportruhás fitt tour-ban, a magyar tervezők kreációit bemutató kreatív tour-ban, a lélegzetelállító estélyi tour-ban és a nemzeti öltözékben. A fináléban a zsűri szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző elnyeri a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn.

Idén is hirdettek közönségszavazást, és az alapdíjas telefonszámon már fogadják a voksokat. Egy számról legfeljebb ötven szavazat küldhető. A nézők választottját Közönségdíjjal jutalmazzák. Grósz Adél kódja a 04, amelyet a a 06-20/30/70 44-22-999-es telefonszámra lehet elküldeni.