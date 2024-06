Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára és Molnár Péter

Forrás: Facebook

Az ő személye összeforrt Bátaszékkel

- Mint háziorvosom, több évtizede kapcsolatban állunk. Az élet több területén is összefonódik az utunk. Egyházi téren, a vöröskeresztes véradások által és immár 3 éve együtt ülünk a képviselőtestületben. Fontos a városért végzett szociális tevékenysége és családja által a mezőgazdaság is a látókörében van. Az ő személye, neve az elmúlt években összeforrt Bátaszéken az egészségüggyel és a szociális ellátással. Az idősgondozás rossz körülményeinek megszüntetése szívügye. A Vörösmarty utcai, idősek nappali ellátását szolgáló épület felújítása, átépítése, az orvosi rendelő korszerűsítése és a hozzátartozó parkoló kialakítása mind elnapolhatatlan ügy, mely a páciensek ellátását javítja. Ezt nem csak helyben kezdeményezte, hanem a forrás biztosítását a Tolna Vármegyei Közgyűlésben is mentorálta.

Az ipari parkban is életet lehelnek

- Klárának az ipari park létrehozásában is elévülhetetlen a szerepe. Reményeink szerint mostanra sikerült megtalálnia azt a partnert, aki olyan beruházást hoz a városunkba, amely életet lehel az Agrárlogisztikai Központba és új befektetést is vonz magával.

Fontos számomra, hogy olyan képviselőkkel dolgozhassak együtt, akiknek szerteágazó az érdeklődési köre, magas a teherbírása és tudnak csapatban gondolkodni. Én bízok Klárában, kérem, bízzanak Önök is! HITTEL, SZÍVVEL BÁTASZÉKÉRT!