Szekszárd

Szuperék (norvég családi animáció), 15 óra

Motorosok (amerikai krimi-dráma), 17 óra

Kinyírni a világot (amerikai–német akcióthriller), 19.30

Paks

Bogyó és Babóca 6. – csengettyűk, 9.30

Agymanók 2. (am. családi animáció), 10.45

Motorosok (am. krimi-dráma), 12.45

Bad boys – mindent vagy többet (am. thriller), 14.55

Hang nélkül: első nap (am. horror), 17.05

Horizont: egy amerikai eposz (am. dráma-western), 19 óra

Bölcske

Szuperék (norvég családi animáció), 16 óra

Motorosok (amerikai krimi-dráma), 18 óra

Kinyírni a világot (német–dél-afrikai–amerikai akció-thriller), 20.30