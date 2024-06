Örömteli, hogy bővül a lovas tagozatunk létszáma, és tanulnak folyamatosan a társaink. A határon és nagyobb rendezvényeken is tudnak már ezután szolgálatot is ellátni. Amellett, hogy a ló egy nagyon dekoratív állat, nagyon nagy hasznunk van, mert olyan helyre be tudnak menni, ahova autóval nem lehet. A magyar mindig is lovas nemzet volt, ezért támogatja a lovas polgárőröket is.