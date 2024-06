Paprika Jancsi Csúzlizdája is próbára tette a vállalkozószelleműeket

Fotó: Molnár Gyula

Próbatételek során szerezték meg a kőleves hozzávalóit

Mindemellett Kackiás Vándorjátszótér, Paprika Jancsi Csúzlizdája, kézműves foglalkozások szolgálták a gyerekek szórakozását, illetve korhű ruhás fotózásra és kosztümös tárlatvezetésre is volt lehetőség. A Merende Műhely jóvoltából egy izgalmas, rendhagyó, komplex Pop Up foglalkoztatónak is részesei lehettek az érdeklődők. Pintér Zsolt élőszavas mesemondó, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség elnökének tolmácsolásában hangzott el A kőleves című mese, a résztvevőknek pedig a történetbe aktív módon, játszóként belépve, különféle próbatételek során kellett megszerezniük a kőleves hozzávalóit. Miután ez sikerült, együtt nekiláttak a kőleves elkészítéséhez, így a programot közös étkezés zárta, míg Som Virág és barátai koncertet adtak.