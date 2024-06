– Említette, hogy 2027-ig 2900 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdák támogatására. Részletezné, milyen lehetőségeik vannak?

– A fejlesztés megkerülhetetlen. Ha sikeresek akarunk lenni, ha piaci tényezők akarunk maradni, akkor fejleszteni kell, mert a verseny óriási. S hogy ezt meg tudják tenni a gazdák, ezért úgy szeretnénk a pályázatokat a rendelkezésükre bocsátani, hogy a lehető legelőnyösebben tudjanak a forráshoz jutni. Ütemezetten hirdetjük meg a pályázatokat, hogy ne legyen dömping a piacon. Inkább a vállalkozók között legyen verseny, hogy ki építheti meg a beruházást, ne ő válogasson, és emeljen árat. A másik dolog, hogy az önrész előteremtése mindig nagyon nehéz téma a banki tárgyalások során, ezért előleget szeretnénk folyósítani. Megfordítjuk a pályázat finanszírozásának menetét. A nagyberuházásoknál 25 százalékát, a kis beruházásoknál 50 százalékát az önrésznek előlegbe odaadjuk a gazdáknak, hogy nekik az önrészüket csak a legutolsó pillanatban kelljen beletenni a beruházásba. Ráadásul úgy is támogatjuk őket, hogy nem mindenki egy kalapból versenyez. Kis, családi méretű gazdaságoknak létrehoztunk egy 50 milliárd forintos pályázati alapot, amely 200 millió forintos felső határral pályázható, és létrehoztunk egy 150 milliárd forintos fejlesztési alapot. Az pedig a nagy komplex telepi beruházások számára elérhető, ahol két milliárd forintig is pályázhatnak a gazdák.

A mindennapi kenyérért nagyon keményen meg kell dolgozni

– A magas takarmányárak kihívások elé állatják az állattartókat. Számukra tud valami biztatót mondani?

– A magas takarmányár a növénytermesztőknek lenne jó, de az állattenyésztőknek semmiképpen sem. Ki kell alakulnia egy olyan egyensúlynak, ami a növénytermesztők és az állattenyésztők számára is a túlélést és a jövőt tudja biztosítani. Az elmúlt években felborult ez az egyensúly, elment a növénytermesztők irányába, majd az ukrajnai háború következtében kialakult gabonaválság miatt megint csak átbillent a mérleg. Most a túl alacsony ár sújtja a növénytermesztőket. Ez senkinek sem jó. Az a jó, ha a növényárak és a felvásárlási árak akkorák, amelyből a növénytermesztő is gazdaságosan meg tud élni és az állattenyésztő piaci pozícióját sem veszélyezteti.