Év eleje óta tart az országjárása, amelynek során felméri a közigazgatás állapotát. Mik az eddigi legfontosabb tapasztalatok, hol lehet szükség a mostani mechanizmus átgondolására?

– Úgy látom, hogy a közigazgatás ma is megállja a helyét, és jól teljesít. Az alapokat 2010 és 2014 között fektettük le, amikor létrehoztuk a vármegyei kormányhivatalok hálózatát, illetve 2013. január 1-től kiépült a járási hivatalok hálózata is. Ezt egészítik ki a kormányablakok, amely talán az önmagában is sikeres közigazgatási reform legnépszerűbb lépésének bizonyultak, hiszen így az emberek az ország számos pontján tudják minimális sorban állással vagy sorban állás nélkül intézni az ügyeiket. Ma már a kormányablakokban több mint 2500 ügytípus intézhető el. Ugyanakkor a jövőre vonatkozóan azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk lehetőség szerint a polgárok számára még egyszerűbbé tenni az ügyintézést. Itt elsősorban a digitális megoldások elterjesztése kerül szóba. Bizonyára az olvasók is ismerik már az Ügyfélkaput, amelynek révén számos közszolgáltatáshoz hozzá lehet férni online is. A jövőben azt tervezzük, hogy a mobiltelefonos alkalmazások révén megnyitjuk azt a lehetőséget, hogy a polgárok a lehető legegyszerűbben intézhessék az ügyeiket, ezzel is csökkentjük a kormányablakokra, illetve a kormányhivatalokra járuló terhet.

A Digitális Állampolgárság program az év második felétől kezdve fokozatosan terjeszti ki majd azokat a szolgáltatási lehetőségeket, amelyek révén az állampolgárok anélkül is kapcsolatba kerülhetnek a közigazgatással és elintézhetik ügyeiket, hogy egy kormányablakba, vagy éppen egy kormányhivatalba kelljen bemenniük.

Azt mondta néhány napja egy interjúban, hogy a Dél-Dunántúl 1990 óta küzd válsággal. Tolna vármegye esetében mi lehet a kitörési pont?

– Valóban így van. Abban a három vármegyében, amely a dél-dunántúli régiót adja, 1990 óta sajnálatos módon egyre rosszabb mutatókat látunk az átlagéletkor, a belső vándorlás, az iskolai végzettség, a munkanélküliségi adatok vonatkozásában. Miközben általában Északkelet-Magyarországot szoktuk az ország leginkább felzárkóztatandó részének tekinteni, most azt láthatjuk, hogy az elmúlt évek kormányzati iparpolitikai döntései következtében ma már Északkelet-Magyarország lendületet nyert. Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Eger olyan ipari központokká válnak, amelyek vélhetően az elkövetkező években húzzák maguk után a térséget. A Dél-Dunántúlon ez még egy kicsit várat magára, bár itt a Paks II. beruházás jó eséllyel a térség egyik dinamizáló ereje lehet, ugyanakkor számos olyan pont van még Tolna vármegyében is, illetve az egész Dél-Dunántúlon, amely a jövőben fellendülést hozhat magával. Ide tartoznak azok a közlekedési infrastrukturális beruházások, mint a már átadott kalocsai Duna-híd, amely a Dunántúl és a Duna Tisza közötti közlekedési összeköttetést teszi egyszerűbbé, vagy a jövőben megvalósuló mohácsi Duna-híd, amelyen keresztül a Romániából, Szerbiából érkező forgalom jelentős része jöhet át a ma még sokkal kevésbé leterhelt M6-os autópályára. Hasonlóképpen az M6-os meghosszabbítása a horvát határ felé, aztán távlatosan Bosznia-Hercegovina felé pedig azt is jelentheti, hogy a tolnai térség határozottabb módon kapcsolódhat be a délkelet-európai, dél-európai közlekedési áramlásba.