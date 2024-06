A Bartina Néptánc Egyesület csoportjai és szólistái kiemelkedő hónapot zártak májusban. A szekszárdiak – tájékoztatta lapunknak Jóföldi Gabriella egyesületi elnök – a legszebben csillogó érmékkel, a legjobb helyezésekkel öregbítették úgy a Bartina, mint városuk jó hírét.

Az Aprók csapata Komlón arany minősítést kapott az Adsza rózsám a kezed című bukovinai műsorára

(Fotó: Beküldött fotó)

Dupláztak a Sihederek

A hónap elején, május 10-én a Sihederek csoportja Szegeden, az Országos Ifjúsági és Gyermek Néptáncfesztiválon lépett fel. A tizenkettő-tizennégy éves gyermekek sárközi koreográfiájukkal arany minősítést szereztek. Másnap tetézték is ezt az eredményt Komlón, a Regionális Néptánctalálkozón. Itt mutatták be Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál: Keresöm című, dél-alföldi koreográfiáját, amivel kiemelt arany minősítést értek el. A komlói regionális találkozón színpadra lépett a Töpörtyű csoport is. A kilenc-tíz éves nebulók Huszárikné Böröcz Zsófia és dr. Huszárik Márton: Bogyiszló réztoronyba című koreográfiáját adták elő, arany minősítést értek el. Az Aprók együttese Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán: Adsza rózsám a kezed című bukovinai műsorával lépett fel. A tíz-tizenkét évesek csapatának teljesítményét szintén arany minősítéssel jutalmazta a zsűri. Mindezen túl megítélt egy különdíjat is a kiemelkedő énekes előadásmódért. Ugyanezen a rendezvényen Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál pedagógia különdíjat is átvehetett.

A középiskolások alkotta Ifjúsági együttes május 17-én Siófokon, a XXI. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozón bizonyította tudását. A zsűri – a fesztivál eddigi hagyományait követve – a szakmai értékelés mellett Ifjúsági Antológiára felterjesztő javaslatot is megfogalmazott. Erre a rangos seregszemlére Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán: Fehér farsang című koreográfiája első helyen kapott jelölést.

Japánba is eljuthatnak

A Bartina szólista táncosai május végén koronázták meg a megelőző hetek sikereit. Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében május 24-26-a között Szarvas adott otthont a Gyermek Néptáncosok XVI. Országos Szólótánc Fesztiváljának. A döntőbe a legtöbb versenyző a Bartinából jutott be. A kötelező és szabadon választott táncok előadásáért Országos Pántlikás Táncos címet kapott Kapási Jázmin, Nyemcsok Eszter, Sándor Emma Lujza és Sikora Lili. Országos kisbokrétás táncos címben részesült Bali Levente, Nyemcsok Máté, Sándor Sámuel Mór, Both Krisztián Ábel és Vékony Botond. Különdíjas lett Deák Fruzsina, Málinger Ádin és Málinger Emma. A Magyar Táncművészeti Egyetem különdíját pedig Nyemcsok Máté és Sándor Sámuel Mór vehette át. A különdíj értelmében a legjobb táncosok jövőre részt vehetnek a Japánban, azon belül Oszakában rendezendő Világkiállításon. Ennek a csapatnak lehet része a Bartinából két páros, azaz Sándor Emma Lujza és Both Krisztián Ábel, valamint Kapási Jázmin és Nyemcsok Máté.