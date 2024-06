Murgán új polgármestert választottak, aki nagy örömmel fogadta a hírt, hogy a közösség bizalmat szavazott neki. Az előző választáson is indult, de akkor még nem sikerült győznie. Ezúttal szoros versenyben, közel kétharmados többséggel nyerte el a polgármesteri széket, ami bizonyítja, hogy a helyiek nagy reményeket fűznek tevékenységéhez. Bár örömmel fogadta a győzelmet, bevallotta, hogy egy kicsit tart is az előtte álló feladatoktól.

Murga első női polgármestere Ignáczné Orsós Margit

Fotó: Beküldött fotó

Közösségi Összefogás és Fejlesztési Tervek

Az új polgármester egyik legfontosabb célkitűzése, hogy erős közösségi összefogást alakítson ki a faluban. Hangsúlyozta, hogy csak közös erőfeszítéssel lehet elérni a kívánt fejlődést. Egyik elsődleges terve a szennyvízhálózat kiépítése, amelyhez reményei szerint pályázati forrásokat is tud majd szerezni a jövőben.

Ezen kívül az ároktisztítás is sürgető feladat. Ezt a helyi lakosokkal összefogva kívánja megoldani:

– A patak tisztításához gépet kell majd bérelni, így az egyik helyi lakos eltudja végezni a munkálatokat – válaszolta kérdésünkre Ignáczné Orsós Margi. – A közvilágítás modernizálása és egy napelemes park kiépítése szintén szerepel a terveim között, hogy Murga fenntarthatóbb és energiatakarékosabb településsé váljon.

Hagyományőrzés és Közösségi Élet

A közösségi élet fellendítése is fontos szerepet kap a polgármester programjában. Szeretné újraéleszteni és megtartani a régi, hagyományos rendezvényeket, valamint új eseményeket is szervezni, hogy erősítse a faluközösséget. Ezen kívül az egyik helyi egyesület tagjai is, így természetesen a „Mi Kis Falunk Hagyományőrző Egyesület" tevékenységeivel szintén a falu érdekeit kívánja szolgálni.

A település kulturális és turisztikai életének fellendítése érdekében a helyi bolt és kocsma felújítását is tervezi. Korábban megalakult a „Tíz Fecske” Egyesület, amely egy „múzeum-kocsma” jellegű hely létrehozását célozta meg, de sajnos ez eddig nem valósult meg. A polgármester reméli, hogy erre is lesz lehetőség a jövőben.

Infrastruktúra és Szociális Támogatás

Az infrastruktúra fejlesztése mellett a sportlétesítmények korszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektet. A helyi focipálya felújítását tervezi, hogy sportrendezvényeket tarthassanak, valamint fűnyíró traktort is szeretne beszerezni a karbantartási munkákhoz.