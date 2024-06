A laudációban Farkas Pálné elmondta, a kitüntetett elkötelezett, sokoldalú pedagógus, lelkiismeretesen végzi feladatait a német nemzetiségi nyelvoktatás során, s bár majd négy évtizede tanít, nagy gyakorlata ellenére, folyamatosan képzi magát. Óráin pedig rendszeresen használja a modern infokommunikációs eszközöket, érdekesebbé, vonzóbbá téve a napi tanórákat. Emellett fontosnak tartja a nemzetiségi kultúra megismertetését, a hagyományok ápolását. Tanulóit évek óta felkészíti rajzpályázatokra, kórust alapított, s nem csak az iskolában gyarapítja tudásukat, hanem múzeumokba, tájházakba, nemzetiségi tanösvényekre viszi diákjait, ahol megismerhetik a múlt emlékeit, elődeik hagyományait. Tehetséggondozó munkájának eredményekként sok tanuló jutott és jut el a megyei és országos nyelvi versenyekre, ahol eredményeikkel erősítik a szekszárdi iskola jó hírét is. De nem csak a legifjabb generációt tanítja, hanem az egyetemen is vállalja a hallgatók mentorálását, így segítve, hogy ők is majd minél felkészültebb pedagógusok legyenek. Ennek elismerésekként adta át Pädagoge des Jahres, Szekszárd 2024 kitüntetést.

Szerencsés vagyok, mindig azt csináltam, csinálom, amit szeretek, tanítottam, kétnyelvű osztályban vagyok osztályfőnök, örömmel teszem ezt, mondta Műller Jánosné, Gyöngyi néni, megköszönve az elismerést. Jók, tehetségesek a tanítványai, s ez is örömet jelent számára. Aztán hozzátette, gondolatban köszönetet mond hajdani némettanárának, Schön Máriának, aki a bátaszéki gimnáziumban elindította a pedagógus pálya felé.