Amikor nem a tanítók, tanárok szerveztek maguknak köszöntését, hanem megtették ezt a szülők, s a tanítványok is. Akkor sok virág jelezte a tiszteletet, megbecsülést, és a köszönetet is. A szerdai ünnep, a klub harmadik rendezvénye egyfajta toborzó is volt. Erről beszélt köszöntőjében Matókné Misóczki Mária, a Garay iskola korábbi igazgatója, aki még a télen, többekkel megalakította, nem csak a nyugdíjas, hanem a minden nap dolgozó pedagógusoknak is a klubot.

És az ünnep egyben egy próba is volt, kiderítendő, hogy mennyien jönnének össze, érdeklődnének programjuk iránt. Elmondhatják, a próba pompás eredményt hozott. Bizonyossá vált, sokan lesznek, akik eljönnek majd a fórumokra, találkozókra, beszélgetni, megosztani a tapasztalatokat. Szerepel a tervben a közvélemény formálása is, hogy növekedjen tisztelete, megbecsülése a közoktatásnak, a jövő generációját, a holnap felnőttjeit nevelő, tanító pedagógusok munkájának.

Lennének tanácskozások, szakmai előadások, és színház, meg múzeumlátogatások is. Az összejövetelek pedig ősztől helyszíne lehet az új Tudásközpont, remélve, hogy az éppen egy éve elkészült épületbe addigra a könyvtár átköltözik.